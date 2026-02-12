82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 16:42
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 16:42
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
сегодня 14:05
общество

Директор новосибирского института СО РАН заплатит 20 тысяч за бывшего пристава в штате

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Прокуратура Советского района Новосибирска проверила, как Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН соблюдает антикоррупционное законодательство. И нашла нарушение.

Руководитель института принял на работу человека, который до этого служил судебным приставом-исполнителем. По закону, если бывший госслужащий устраивается на новое место в течение двух лет после увольнения, его новый начальник обязан в десятидневный срок уведомить об этом прежнее ведомство. Директор института этого не сделал.

В прокуратуре расценили это как нарушение. Дело передали в суд, который назначил руководителю штраф — 20 тысяч рублей. Постановление уже вступило в силу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что новосибирский винодел обвинил полицейских в краже трех тысяч литров вина.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.