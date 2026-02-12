Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества при обмене валют

В последнее время выросло количество мошеннических схем, связанных с обменом валюты через мессенджеры, особенно в Telegram. Об этом пишет издание «Прайм» со ссылкой на руководителя группы защиты бренда Angara MTDR Марию Михайлову.

Он пояснила, что пользователей привлекает выгодный курс и отсутствие строгой идентификации личности и банковского контроля в неформальных финансовых сервисах.

Мошенники действуют по-разному: они создают поддельные обменники, копирующие известные площадки, либо предлагают услуги от лица собственных ботов. Аудитория подобных сервисов, по оценкам специалистов, может исчисляться десятками тысяч человек.

Главный риск для клиентов нелегальных обменников – потеря денег. Если перевод отправлен боту, оспорить операцию невозможно, поскольку такие сервисы не подпадают под защиту банковских механизмов. Но финансовые потери – не единственная угроза. Злоумышленники получают доступ к персональным данным и банковской информации жертв, которые могут быть использованы для новых мошенничеств.

Кроме того, граждане рискуют невольно оказаться соучастниками отмывания преступных доходов: их средства могут быть использованы в цепочке легализации чужих денег. Это грозит не только блокировкой счета, но и уголовным преследованием.

Чтобы обезопасить себя, Михайлова советует обменивать валюту исключительно в банковских отделениях либо через официальные онлайн-сервисы лицензированных организаций. Она также напоминает, что валютные операции между физическими лицами в обход уполномоченных банков противозаконны и подпадают под действие КоАП и УК РФ

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирские таможенники возбудили 10 уголовных дел за валютные преступления за год.