Столичный десант ФСБ, облава в «Ричмонде» и ущерб в 210 млн: подробности задержания авторитетного бизнесмена Цадаева

12 февраля Центральный районный суд Новосибирска заключил в СИЗО троих сибиряков, которым инкриминируется участие преступном сообществе и серия преступлений с ущербом более 210 миллионов рублей. Сиб.фм выяснил подробности масштабной операции, предшествующей этому событию.

Официальная позиция МВД и ФСБ

Магомед Цадаев считается организатором преступного сообщества (ч.1 210 УК), его пособниками силовики считают Аркадия Джанояна и Михеила Цибадзе. Последний дуэт по версии следствия, решал вопросы на «криминальных стрелках» с конкурентами и подыскивал жертв. Цибадзе инкриминируется грабеж в особо крупном размере в Москве (п. «б» ч.3 ст. 161 УК).

«По версии следствия, в период с октября 2024 года по июнь 2025 года на территории различных субъектов действовало преступное сообщество. Участники организации совершили не менее 36 мошенничеств в отношении граждан, причинив совокупный ущерб на сумму свыше 210 миллионов рублей», — сообщили в Управлении судебного департамента.

Столичный десант

Сотрудники УФСБ Москвы с помощью новосибирских коллег из ФСБ и МВД провели облаву 10 февраля в разных районах Новосибирска. Данные источников Сиб.фм разнятся, один говорит о задержании 20 человек, другой утверждает, что было задержано 40 подозреваемых. Одного их них между 4 и 5 утра застали в ЖК «Ричмонд» в Октябрьском районе Новосибирска.

«По версии силовиков, Магомед Цадаев по прозвищу Мага курировал дропперов из разных регионов, именно этим и был обусловлен визит москвичей. Без их поддержки на местном уровне к такому авторитету было сложно подобраться», — говорит осведомленный источник.

Что известно о Магомеде Цадаеве

Собеседники Сиб.фм осторожно называют Цадаева «авторитетным бизнесменом из Первомайских» и бизнес-партнером депутата Горсовета Александра Згурина.

Согласно информации Контур.Фокус, Цадаеву принадлежит 50% активов торговой фирмы «Вавилон», второй половиной владеет Александр Згурин. По результатам 2024 года фирма отчиталась о выручке в 51,7 млн, но была убыточной (-5,8 млн рублей).

Ранее Цадаев и Згурин были учредителями охранного предприятия ООО «Союз-СБ», но на момент публикации этого материала вышли из состава организации. Сейчас ей в равных долях владеют Екатерина Згурина и Залина Исаева. По результатам 2024 года «Союз-СБ» отчитался о выручке в 64,9 млн рублей и чистой прибыли в 9,4 млн.

Сейчас Магомед Цадаев в равных долях с Марией Шмаковой владеет строительной организацией ООО «Альянс-Торг». По результатам 2024 года фирма отчиталась о выручке 41,9 млн рублей и чистой прибыли в 4,7 млн.

Также Цадаев является владельцем и гендиректором ООО «Союз» (занимается арендной недвижимости). Наполовину фирма принадлежит Александру Згурину. По результатам 2025 года компания отчиталась о выручке 1,1 млн рублей, но формально была убыточной (-372 тысячи рублей).