сегодня
12 февраля, 20:44
пробки
4/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
сегодня
12 февраля, 20:44
пробки
4/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
сегодня 18:52
проиcшествия

В Новосибирске 8-летняя девочка каталась на тюбинге и провалилась под лед

Фото: Сиб.фм / спасатели МАСС
В районе Ясного берега на реке Обь произошла трагедия: восьмилетняя девочка, катавшаяся на тюбинге, провалилась под лёд.

В настоящее время на месте работают спасатели МАСС, ведутся водолазные работы.

Специалисты вновь обращаются к взрослым с призывом не допускать катания детей на «плюшках» вблизи рек и водоёмов. Подобные развлечения на льду представляют серьёзную опасность, особенно в условиях нестабильной толщины льда.

Спасатели подчёркивают: даже если ранее подобных инцидентов удавалось избежать, риск остаётся высоким. Важно проявлять ответственность и не допускать повторения подобных ситуаций.

Игорь Кириченко
Журналист

