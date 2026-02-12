В Новосибирске 8-летняя девочка каталась на тюбинге и провалилась под лед

В районе Ясного берега на реке Обь произошла трагедия: восьмилетняя девочка, катавшаяся на тюбинге, провалилась под лёд.

В настоящее время на месте работают спасатели МАСС, ведутся водолазные работы.

Специалисты вновь обращаются к взрослым с призывом не допускать катания детей на «плюшках» вблизи рек и водоёмов. Подобные развлечения на льду представляют серьёзную опасность, особенно в условиях нестабильной толщины льда.

Спасатели подчёркивают: даже если ранее подобных инцидентов удавалось избежать, риск остаётся высоким. Важно проявлять ответственность и не допускать повторения подобных ситуаций.