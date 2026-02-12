82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 14:27
сегодня 12:25
общество

В Новосибирске из-за аварии без света остались 222 дома в Заельцовском районе

Фото: pixabay.com
Утром 12 февраля в Заельцовском районе Новосибирска произошла аварийная ситуация на электросетях. В результате без электроэнергии остались 222 здания.

Как сообщает портал «Система жизнеобеспечения города», отключение произошло в 05:35. Под него попали практически все дома на улицах Сухарной и Второй Сухарной. Также света лишились около двух десятков домов на Первой Сухарной и семь домов на Второй Ельцовке.

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Возобновить подачу электричества планируют к 12:00.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске из-за пожара массово отключили электричество.

Кристина Уколова
Журналист

