В Новосибирске из-за аварии без света остались 222 дома в Заельцовском районе

Утром 12 февраля в Заельцовском районе Новосибирска произошла аварийная ситуация на электросетях. В результате без электроэнергии остались 222 здания.

Как сообщает портал «Система жизнеобеспечения города», отключение произошло в 05:35. Под него попали практически все дома на улицах Сухарной и Второй Сухарной. Также света лишились около двух десятков домов на Первой Сухарной и семь домов на Второй Ельцовке.

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Возобновить подачу электричества планируют к 12:00.

