сегодня
12 февраля, 20:44
пробки
4/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
сегодня 18:40
общество

В Новосибирске из-за аварии отключили свет на Сухарной

Фото: Сиб.фм / Россети Новосибирск
Утром в Заельцовском районе Новосибирска были повреждены несколько кабельных линий электропередачи. В результате без света остались многоквартирные и частные дома на улице Сухарной.

Как сообщили в компании «Россети Новосибирск», к работам приступили с раннего утра. На месте задействованы семь бригад — всего 20 специалистов и 11 единиц техники. В том числе используется электротехническая лаборатория, дизельные генераторы и бетоноломы.

Более 80% потребителей удалось оперативно перевести на резервную схему электроснабжения с помощью двух генераторов.

Специалисты выявили участки повреждения и одновременно ведут ремонт на трёх точках. В компании отметили, что промёрзший грунт осложняет и замедляет ход работ. Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения — 22:00.

