В Новосибирске «Опора России» выступила против снижения порога выручки для УСН

С 1 января 2026 года в России стали действовать изменения в налоговом законодательстве, расширяющие круг предприятий, которым придется платить НДС – в эту категорию попадают компании и индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения, чья годовая выручка превышает 20 миллионов рублей. Так под обязанность уплаты НДС попали еще 20 тысяч организаций в Новосибирской области. Подобные изменения – лишь часть масштабной реформы, которая была одобрена Госдумой в ноябре прошлого года. Целью таких нововведений является расширение базы налогообложения и увеличение поступлений в бюджет. Снижать порог для уплаты НДС планируют постепенно – в 2027 году его опустят до 15 миллионов рублей, а в 2028 – до 10 миллионов.

Члены общественной организации «Опора России» выступили за сохранение порога выручки для обязательной уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей. По их мнению, снижение до 15 или 10 миллионов просто недопустимо. Подробности в материале Сиб.фм.

«Микробизнес теперь вынужден либо нанимать дополнительного бухгалтера, либо полностью переводить бухгалтерию на аутсорсинг», – заявил Сиб.фм председатель новосибирского регионального отделения «ОР» Игорь Салов.

По его словам, фактические дополнительные затраты на ведение учета НДС, то есть заработная плата, налоги на фонд оплаты труда, стоимость ЭДО, программное обеспечение, сопровождение и контроль, для таких компаний сопоставимы с их операционной прибылью, а в ряде случаев и вовсе превышают её. Игорь Салов убежден, что это неизбежно приведет не к росту налоговых поступлений, а к закрытию предприятий, уходу в тень и дроблению бизнеса.

«Ключевая нагрузка связана не только с размером самого НДС, но и с резким усложнением бухгалтерского и налогового администрирования», – добавил вице-председатель реготделения «Опоры России» Илья Гнатуша.

Он объяснил, что ситуацию усугубляют системный дефицит квалифицированных бухгалтеров и кратный рост стоимости бухгалтерских услуг.

«Поэтому мы предлагаем установить пониженную ставку НДС для субъектов МСП с годовой выручкой от 20 миллионов до 60 миллионов рублей, как компенсацию резкого роста административной и кадровой нагрузки», – заявил Гнатуша, – «Предлагаем дополнить законодательство возможностью применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения для агентов, работающих по агентским договорам. Это позволит легализовать деятельность участников рынка, избежав ухода бизнеса в теневую сферу и массовой перерегистрации индивидуальных предпринимателей».