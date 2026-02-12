В Новосибирске опубликовали подробности задержания авторитетного бизнесмена Цадаева

12 февраля Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО троих жителей Сибири, которым вменяется организация и участие в преступном сообществе, а также серия мошенничеств с общим ущербом свыше 210 миллионов рублей. Сиб.фм рассказывает подробности.

По данным следствия, организатором структуры считают Магомеда Цадаева (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Аркадия Джанояна обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а Михеила Цибадзе — помимо участия — в грабеже в особо крупном размере, совершённом в Москве (п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ).

Как сообщили в судебном департаменте, с октября 2024 года по июнь 2025 года группа действовала на территории нескольких регионов России. По версии следствия, участники совершили не менее 36 мошенничеств в отношении граждан.

Задержания прошли 10 февраля. В операции участвовали сотрудники УФСБ по Москве совместно с коллегами из Новосибирской области и МВД. По информации источников, обыски и задержания проводились в разных районах города. Число доставленных в правоохранительные органы, по разным данным, составило от 20 до 40 человек.

Согласно открытым данным, Магомед Цадаев связан с рядом коммерческих структур. В частности, он владеет долей в торговой компании «Вавилон», а также участвует в строительном бизнесе через ООО «Альянс-Торг». Кроме того, его имя фигурирует среди учредителей компании «Союз», работающей в сфере аренды недвижимости.

Отмечается, что в прошлом он также был связан с охранным предприятием «Союз-СБ». По итогам последних отчётных периодов компании демонстрировали разную динамику финансовых показателей.

Следственные действия продолжаются. Судебные решения о заключении под стражу пока не вступили в законную силу.