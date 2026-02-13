Apple блокирует россиян: под удар попали тёзки из санкционных списков

С 6 февраля пользователи Apple в России начали получать неприятное уведомление: «Подтвердите свою личность». Следом — блокировка покупок в App Store, отключённые подписки на Apple Music и iCloud+ и требование загрузить фото паспорта. Причина — совпадение данных с фигурантами санкционных списков США.

В этих списках около 9 тысяч россиян. Алгоритмы сверяют ФИО, дату рождения, регион. В результате под ограничения попадают обычные люди с распространёнными именами. Некоторые сообщают о заморозке аккаунтов с десятилетней историей и архивами в iCloud. Под вопросом — доступ к уже купленным приложениям.

11 февраля сенатор Дмитрий Рогозин рассказал, что получил письмо от Apple о невозможности покупок из‑за совпадения с санкционным списком. Сам он под санкциями с 2014 года и, по его словам, техникой Apple не пользуется.

Компания официально масштабы ограничений не раскрывает, но на сайте напоминает о соблюдении международных торговых и санкционных правил. Юрист Роман Кузьмин отмечает: для американской корпорации это стандартная комплаенс‑мера — подсанкционным лицам запрещено оказывать услуги и принимать от них средства. Если совпадение ошибочное, восстановить доступ можно, предоставив документы.

Эксперты указывают на возможные сбои автоматических систем. Глава «КБ Роботизированные Технологии» Никита Куликов говорит о проблемах в работе нейросетей, а гендиректор SmartMerch Максим Архипенков — о «классическом эффекте автоматизации», когда алгоритмы увеличивают число ложных совпадений. IT‑эксперт Иван Алехин добавляет: система слишком широко сопоставляет фамилии и даты рождения. По его словам, Apple уже подключила ручную проверку для разблокировок.

Число жалоб к 12 февраля выросло. Официальных комментариев о масштабах происходящего компания пока не дала.