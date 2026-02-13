Банк России снизил ключевую ставку на 0,5%

Теперь ключевая ставка составляет 15,5%.

13 февраля 2026 года ключевая ставка была снижена на 0,5% — теперь она составляет 15,5%, сообщили в пресс-службе Банка России. Такое решение было принято на заседании совета директоров Банка России. Это стало продолжением цикла смягчения денежно-кредитной политики, который начался в июне 2025 года.

Банк России будет анализировать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на предстоящих заседаниях, основываясь на стабильности замедления инфляции и изменениях в инфляционных ожиданиях.

Базовый сценарий предполагает, что средняя ключевая ставка в 2026 году составит от 13,5% до 14,5% годовых, что подразумевает сохранение строгих условий денежно-кредитной политики.

Согласно прогнозам Банка России, при текущей денежно-кредитной политике годовая инфляция должна снизиться до 4,5–5,5% в 2026 году. Ожидается, что устойчивая инфляция будет находиться около 4% во втором полугодии 2026 года, а в 2027 году и в дальнейшем годовая инфляция достигнет целевого значения.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 20 марта, а 26 февраля Центральный банк представит резюме с подробностями обсуждения текущего решения.

Напомним, на декабрьском заседании регулятор снизил ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых.