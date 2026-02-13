«Герои НовоСибири» расскажут, как можно улучшить МФЦ

Участники программы «Герои НовоСибири» побывали в крупнейшем филиале МФЦ региона — «Зыряновский» в Новосибирск.

Визит прошёл в рамках стажировки в Министерство экономического развития Новосибирской области. Гости ознакомились с организацией работы центра и обсудили возможные шаги по повышению доступности и качества государственных услуг.

Филиал работает более десяти лет и считается самым крупным МФЦ за Уралом. Центр размещён на трёх этажах общей площадью свыше трёх тысяч квадратных метров. Ежедневно здесь принимают до трёх тысяч заявителей, а штат насчитывает около 300 сотрудников. В перечне — более 300 услуг, включая сопровождение участников СВО и их семей через отдельный сервис и чат-бот.

В 2025 году специалисты обработали свыше 900 обращений от участников СВО и родственников. Информация о мерах поддержки доступна на сайте МФЦ, а также в чат-боте в национальном мессенджере MAX.

По словам участника проекта Кирилла Ковязина, команда намерена подготовить предложения по более проактивной работе центра. Замминистра Анна Винникова сообщила, что уровень удовлетворённости посетителей превышает 90%. Итоговые инициативы представят по завершении стажировки.