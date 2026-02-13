Губернатор НСО поблагодарил атаманов и казаков Сибирского казачьего войска за совместную работу по патриотическому воспитанию молодёжи

«Для нашего региона важна возможность участвовать в таком разговоре, изучить опыт других территорий. Казачество — одна из опор государства. И сегодня многие казаки с оружием в руках доблестно выполняют свой воинский долг: и в добровольческих формированиях, и в штабных формированиях Министерства обороны.

Ситуация, в которой мы сегодня находимся, на порядок подняла ценность патриотического воспитания нашей молодёжи. И здесь важно объединить усилия.

В прошлом году появились штатные сотрудники для организации совместных проектов с казаками в Центре гражданского патриотического воспитания и общественных проектов.

Сегодня в Новосибирской области среди самых активных, самых эффективно действующих, – и 24 военно-патриотических казачьих клуба, объединяющих более тысячи человек. Их работа очень важна в воспитании будущего поколения Защитников Отечества, носителей истинных традиций казачества», – подчеркнул Губернатор.

Глава региона пожелал участникам мероприятия результативного общения и успешной работы на площадке выездного заседания Совета атаманов Сибирского войскового казачьего Общества.

Герой России, атаман Сибирского войскового казачьего общества Андрей Тимошенко поблагодарил Полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Серышева, Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за всестороннюю поддержку в развитии казачества и за возможность провести заседание Совета на благодатной казачьей земле Новосибирской области.

«Сегодня российское казачество по праву заняло своё место в рядах Защитников Отечества. Государство и общество возлагают на казаков большие надежды. Сибирское казачье войско в составе добровольческих казачьих отрядов, в составе иных подразделений вооружённых сил Российской Федерации встало на защиту будущего России, на защиту русского мира.

Хочется сказать всем, кто сейчас на передовой борется с неофашизмом: делайте свою работу, сражайтесь до победного, каждый русский человек с вами и за вас, за Победу, за Россию! Берегите себя.

Выражаю благодарность сибирским казакам за плодотворную работу, стойкую приверженность традиционным ценностям казачества и беззаветное служение Отечеству», – обратился к участникам заседания Андрей Тимошенко.

Добавим, что в Новосибирской области идёт постоянная работа по усилению консолидации регионального казачьего движения и повышению его роли в защите государственных интересов, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и военно-патриотического воспитания молодёжи.