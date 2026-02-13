82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 12:44
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.18 | eur 91.71
82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 12:44
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.18 | eur 91.71
сегодня 10:22
общество

Ледовое шоу Алины Загитовой отменили в Новосибирске по техническим причинам

Фото: Сиб.фм / сгенерировано ИИ
Подпишитесь на Telegram-канал

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова официально подтвердила отмену ледового шоу «Ассоль» в Новосибирске. Она сообщила, что представление, запланированное на 3 марта на «Сибирь-Арене», не состоится по техническим и организационным причинам.

Алина Загитова выразила сожаление в связи с отменой мероприятия, подчеркнув, что для неё и её команды принципиально важно проводить шоу на самом высоком уровне, однако в текущих условиях гарантировать это не представляется возможным.

«Иногда возникают обстоятельства, на которые невозможно повлиять, но качество и ответственность перед зрителем для меня всегда на первом месте», — цитирует фигуристку ТАСС.

Загитова также добавила, что рассматривается возможность проведения шоу в другие даты.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.