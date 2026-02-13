Ледовое шоу Алины Загитовой отменили в Новосибирске по техническим причинам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова официально подтвердила отмену ледового шоу «Ассоль» в Новосибирске. Она сообщила, что представление, запланированное на 3 марта на «Сибирь-Арене», не состоится по техническим и организационным причинам.

Алина Загитова выразила сожаление в связи с отменой мероприятия, подчеркнув, что для неё и её команды принципиально важно проводить шоу на самом высоком уровне, однако в текущих условиях гарантировать это не представляется возможным.

«Иногда возникают обстоятельства, на которые невозможно повлиять, но качество и ответственность перед зрителем для меня всегда на первом месте», — цитирует фигуристку ТАСС.

Загитова также добавила, что рассматривается возможность проведения шоу в другие даты.