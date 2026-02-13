Масленица в 2026 году: когда начинается, что означает и как принято отмечать

Масленица — один из немногих праздников, в котором языческие обряды и христианские традиции переплелись настолько тесно, что разделить их практически невозможно. Это неделя блинов, визитов к родственникам, шумных гуляний и — для верующих — последняя возможность отведать скоромной пищи перед долгим Великим постом.

Когда отмечают в 2026 году

В 2026 году Масленичная неделя выпадает на период с 16 по 22 февраля. Даты ежегодно меняются, поскольку привязаны к Пасхе. В церковном календаре этот период называется Сырной седмицей. Завершающий день — воскресенье, 22 февраля, — традиционно считается кульминацией торжества: в этот день провожают зиму, сжигают чучело и просят друг у друга прощения.

Языческие корни и христианский смысл

Изначально праздник был связан с днём весеннего равноденствия и культом солнца — Ярилы. Считалось, что шумные гулянья, костры и блины помогают прогнать зиму и ускорить приход тепла.

С принятием христианства церковь не стала искоренять народные обычаи, а вписала их в свой календарь. Масленица превратилась в подготовительную неделю перед постом. Отсюда и второе название — Сырная седмица: мясо уже под запретом, а молочные продукты, яйца и рыба — ещё разрешены.

Что означает слово «Масленица»

Название — прямое указание на главный продукт недели. Блины пекут на масле, им же обильно смазывают готовые стопки. Масло в этой традиции — символ достатка, сытости и праздника.

Главные обычаи праздничной недели

Блины — угощение и оберег

Круглый, золотистый, горячий — блин олицетворяет солнце. В языческие времена его приносили в дар богам, чтобы те скорее отправили весну. Первый испечённый блин не съедали — его отдавали предкам: клали на окно или закапывали в землю.

В качестве начинки использовали творог, сметану, рыбу, икру, грибы. Сливочное масло для жарки, топлёное — для смазывания. Чем богаче стол, тем удачнее, по поверьям, сложится год.

Сжигание чучела — ритуал очищения

Соломенное чучело, одетое в женское платье, украшенное лентами и цветами, мастерили в понедельник. Всю неделю его возили по улицам, а в воскресенье торжественно сжигали. Пепел развеивали над полями — чтобы земля родила щедро.

Обряд имеет два прочтения. В язычестве — проводы холодов, в христианстве — избавление от старого и греховного перед постом.

Ряженые и маскарады

Переодевание в древности носило охранительный смысл. Считалось, что на стыке сезонов граница между мирами истончается и злые духи могут навредить людям. Чтобы обмануть нечисть, надевали маски и выворачивали шубы наизнанку. Мужчины наряжались женщинами, женщины — мужчинами. Позже обряд утратил магическую подоплёку, но привычка шумно и пёстро одеваться осталась.

Катание с горок

Спуск с ледяной горки воспринимался как залог удачи. Чем дальше укатишься — тем длиннее и счастливее будет твой год. Для девушек это означало скорое замужество, для молодожёнов — крепкий брак, для крестьян — хороший урожай.

Кулачные бои и перетягивание каната

Это не просто забавы, а состязания с символическим значением. Кулачный бой испытывал силу и дух, перетягивание каната изображало борьбу зимы и весны. Победа команды «весны» считалась добрым знаком.

Катание на лошадях

Устраивали его прежде всего молодые семьи. Богато украшенная упряжь и лихая езда демонстрировали достаток и согласие пары.

Хороводы и обрядовые песни

Хоровод — подражание солнечному движению. В праздничных песнях чаще всего звучали призывы к теплу и плодородию. Часть песен носила шутливо-насмешливый характер — в них «дразнили» зиму.

Гадания

Самым популярным было гадание на блинах. Ровный, румяный — к счастью, с дырками — к переменам, подгоревший — к испытаниям.

Незамужние девушки пытались узнать имя суженого: клали блин под подушку, поджигали нитку, гадали по следам на снегу. Если утром первым обнаруживался мужской след — быть свадьбе.

Прощёное воскресенье

Последний день Масленицы — кульминация и одновременно подготовка к посту. Принято просить прощения у родных и знакомых, посещать кладбища. Вечером — сжигание чучела и прощание с праздником до следующего года.