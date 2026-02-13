Миллион за ускорение: экс-инспектор Россельхознадзора получил взятки от семи компаний

В Новосибирске перед судом предстанет экс-сотрудник Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Бывшего старшего государственного инспектора отдела фитосанитарного надзора управления по Новосибирской и Томской областям обвиняют в систематическом получении взяток. По версии следствия, на протяжении 2023 и 2024 годов он получал от представителей семи коммерческих организаций деньги за ускорение оформления актов карантинного фитосанитарного контроля.

Взятки передавались как наличными, так и безналичным способом. Бизнесмены, занимавшиеся ввозом и реализацией товаров, в том числе скоропортящейся продукции, платили за внеочередное оформление документов. Суммы незаконных вознаграждений варьировались от 11 до 500 тысяч рублей.

По данным источника Сиб.фм обвиняемым по делу проходит Иван Барзаковский 1983 года рождения. Ему инкриминируют получение взятки должностным лицом (ч. 1 ст. 290 УК РФ), несколько эпизодов получения взяток должностным лицом в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), а также получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). От представителей коммерческих организаций им было получено денежное вознаграждение в размере 500 тыс. руб., 140 тыс. руб., 137 тыс. руб., 93 тыс. руб., 44 тыс. руб., 31 тыс. руб. и 11 тыс. 500 руб., сообщил источник Сиб.фм. Общий незаконный доход экс-инспектора составил 956 тысяч 500 рублей.

В отношении предпринимателей, передававших деньги, также приняты процессуальные решения. Преступную схему выявили сотрудники регионального УФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по области.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.