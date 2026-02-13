82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня 17:05
общество

На Оби вторые сутки ищут провалившуюся под лед девочку

Фото: МЧС по Новосибирской области
В Новосибирской области продолжаются масштабные поиски ребенка на реке Обь. Водолазы, беспилотники и аэроботы обследуют акваторию, спасатели вскрывают лед и прощупывают дно эхолотами. Операцию ведут специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы, Бердского поисково-спасательного отряда МЧС и областной аварийно-спасательной службы.

Спасатели задействовали аэроботы — они могут передвигаться по тонкому льду и промоинам, где обычная техника провалится. Во льду делают майны — проруби, через которые эхолотом обследуют дно в радиусе 120 метров. На месте работают две водолазные группы.

В связи с ситуацией в соцсетях распространяется много непроверенной информации. Спасатели призывают доверять только официальным источникам и не тиражировать слухи.

Поиски продолжаются.

Кристина Уколова
Журналист

