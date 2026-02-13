Новосибирские водолазы исследовали 1000 квадратов акватории Оби в поисках утонувшей девочки

В Новосибирске продолжаются поиски ребёнка, провалившегося под лёд на реке Обь.

Водолазная группа аварийно-спасательного отряда «Южный» завершила очередной этап работ, обследовав около тысячи квадратных метров акватории.

Специалисты провели под водой пять часов. Поисковые мероприятия осложняли ледяная вода, сильное течение и практически нулевая видимость. Дополнительно применялся эхолот, однако обнаружить девочку пока не удалось.

Спасатели подчёркивают, что продолжают работу и задействуют все возможные ресурсы. Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации.