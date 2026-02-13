Новосибирский аналитик Николаев рассказал, как снижение ключевой ставки отразится на рынке недвижимости

Сегодня, 13 февраля, Центробанк России понизил ключевую ставку с 16% до 15,5%. Независимый аналитик Сергей Николаев в интервью Сиб.фм рассказал, как это может повлиять на рынок недвижимости.

По его оценке, сокращение на полпроцента само по себе не способно оживить спрос. Однако если учитывать общее снижение от пиковых значений, разница уже выглядит более ощутимой. При этом рыночная ипотека всё ещё остаётся недоступной для массового покупателя.

«Это говорит о том, что уже ставок на депозите под 24% в ближайшее время не будет. Поэтому наверное часть денег с депозитов перейдет больше в коммерческую недвижимость, где у людей денег хватает на хороший первоначальный взнос, больше 60%. Возможно они и будут принимать решение о покупке. Но это больше будут единичные случаи. Массовой ипотеки не ожидается. Она начнется наверное после ставки ниже 12%», — сказал Николаев.

Отдельно отмечается ситуация в Новосибирске, где январь оказался относительно успешным для застройщиков. По словам аналитика, было заключено около 1300 договоров долевого участия и порядка 400 сделок купли-продажи. Это частично снизило давление на строительный сектор и дало время для выработки дальнейших решений по поддержке отрасли.

«Поэтому 0,5 процента в моменте ни на что не повлияет, но это определенный посыл о динамике ключевой ставки в будущем», — подытожил эксперт.