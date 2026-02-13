Новосибирский бизнес-центр задолжал миллион за вывоз мусора

ЗАО «Гипроэнергопром», которое управляет бизнес-центром на проспекте Маркса, 57 в Новосибирске, накопило задолженность за обращение с твёрдыми коммунальными отходами на сумму свыше миллиона рублей. Как рассказали в АО «САХ» (региональный оператор по вывозу ТКО), деньги пришлось взыскивать через суд.

В компании пояснили, что все юридические лица обязаны заключать договоры исключительно с регоператором. Однако руководство бизнес-центра предпочло стороннюю организацию. В АО «САХ» подчеркнули: такие соглашения не имеют юридической силы и не освобождают от обязанности платить официальному оператору.

В пресс-службе также сообщили, что сформирован список компаний, которые уклоняются от заключения договоров с АО «САХ». В ближайшее время к ним подадут аналогичные иски.