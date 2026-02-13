82.76% -1.2
общество

Президент Владимир Путин наградил орденом супругов Дерягиных из Новосибирска

Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Сибири. В числе отмеченных — выдающиеся специалисты и многодетные родители из Новосибирска. Информация опубликована на портале полпреда президента России в СФО.

Высшей государственной награды — ордена «Родительская слава» — удостоены врачи Евгения и Михаил Дерягины. Супруги воспитывают восьмерых детей и построили дом в посёлке для многодетных семей.

Михаил Дерягин — известный в регионе медик, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук. Он окончил Сибирский государственный медицинский университет и с 1999 года работает в Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина.

Орденом Дружбы награждён Виктор Суслов — заведующий лабораторией Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН — за вклад в развитие науки и многолетнюю профессиональную деятельность.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу волейбольного клуба Локомотив‑Новосибирск Владимиру Родионову.

Почётное звание «Заслуженный художник Российской Федерации» получил художник-керамист, член Союз художников России Валерий Кузнецов. Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено Станиславу Колесникову — директору спортивной школы олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы».

