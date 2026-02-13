Прокуратура потребовала признать «Антивоенный комитет России» «террористической» организацией

Верховный суд России принял к рассмотрению иск о признании британского общественного движения «Антивоенный комитет России»* террористической организацией.

Как сообщили в пресс-службе суда, речь идёт о международной неправительственной структуре, созданной в форме общественного движения — Russian Antiwar Committee (Великобритания).

В заявлении ставится вопрос о признании организации террористической и запрете её деятельности на территории Российской Федерации.

«Антивоенный комитет России»* — признан в России нежелательной организацией.