сегодня
13 февраля, 19:55
сегодня 18:20
общество

Прокуратура потребовала признать «Антивоенный комитет России» «террористической» организацией

Фото: Сиб.фм
Верховный суд России принял к рассмотрению иск о признании британского общественного движения «Антивоенный комитет России»* террористической организацией.

Как сообщили в пресс-службе суда, речь идёт о международной неправительственной структуре, созданной в форме общественного движения — Russian Antiwar Committee (Великобритания).

В заявлении ставится вопрос о признании организации террористической и запрете её деятельности на территории Российской Федерации.

«Антивоенный комитет России»* — признан в России нежелательной организацией.

1
Игорь Кириченко
Журналист

