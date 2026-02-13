Россияне стали чаще пользоваться семейными счетами

По данным ВТБ, средний остаток средств на семейных счетах для совместных трат составляет 20 тыс. рублей. Эксперты банка отмечают, что это отражает текущий тренд рынка: большинство россиян оставляют на счетах необходимую сумму для текущих расходов, а свободные средства хранят на вкладах.

Тенденцию к сбережениям подтверждает и статистика по картам клиентов: в 2025 году средний остаток на них составил 52 тыс. рублей. В банке связывают такой показатель с ростом интереса к вкладам и накопительным счетам, которые позволяют эффективнее управлять финансами.

В прошлом году клиенты открыли более 50 тыс. счетов для совместных трат – этот продукт стал одним из самых популярных. Он позволяет нескольким клиентам открыть совместный счет и получать проценты на ежедневный остаток.

«Осознанное отношение к деньгам становится устойчивым трендом. Все больше людей предпочитают не импульсивно тратить, а отложить деньги, чтобы потратить их на действительно важные цели. Это видно и по тому, как семьи распоряжаются своими деньгами: на совместных счетах и картах чаще держат суммы для повседневных расходов, а крупные накопления размещают на депозитах», – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.