Росстат: доля убыточных компаний в России выросла до максимума с 2020 года

По итогам 2025 года доля убыточных организаций в России достигла 28,8%.

Это самый высокий показатель со времени пандемийного 2020 года, когда он составлял 32,1%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России».

С января по ноябрь 2025 года убытки получили 18,2 тысячи компаний. Совокупный объём потерь составил 7,5 трлн рублей — это рекорд за всё время ведения статистики. Для сравнения, в 2024 году показатель был ниже 7 трлн рублей, а в 2023-м — около 4 трлн.

Среди причин ухудшения финансовых результатов эксперты называют санкционное давление, слабый потребительский спрос, рост издержек и высокую стоимость заёмных средств. Наиболее заметное снижение показателей зафиксировано в обрабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых и торговле.