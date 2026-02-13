82.76% -1.2
сегодня 19:00
общество

Соцфонд России запустил видеоконсультирование в отделениях Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Жители региона получили возможность консультироваться со специалистами Социальный фонд России дистанционно.

Отделение фонда по Новосибирской области запустило сервис видеоконсультаций, который позволяет решать вопросы без личного визита к профильному эксперту.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в клиентскую службу по месту жительства — там оборудованы специальные зоны для видеосвязи. Сотрудники помогут подключиться к специалисту, который в режиме онлайн даст необходимые разъяснения.

Предварительная запись доступна по единому телефону или непосредственно в клиентской службе. При обращении потребуется кратко описать тему вопроса и выбрать удобное отделение. После этого оператор согласует дату и время консультации.

В назначенный день заявителю достаточно прийти в выбранную клиентскую службу, где специалисты организуют и сопроводят видеосеанс.

Игорь Кириченко
Журналист

