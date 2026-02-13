Суд трижды оправдал бизнесмена Игоря Кузнецова по делу о новосибирском ЖК «Рихард»

Оправдательный приговор новосибирскому предпринимателю Игорю Кузнецову устоял в кассации. Информация размещена на сайте суда.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил представление прокуратуры и оставил в силе оправдательный приговор, вынесенный бизнесмену ещё в августе 2024 года Кировским районным судом Новосибирска. Год спустя это решение признал законным и Новосибирский областной суд, отклонив апелляцию обвинения.

Судебные разбирательства связаны с деятельностью компании «НСК Девелопмент», которая была застройщиком ЖК «Рихард». Следствие полагало, что Кузнецов, являясь бенефициаром организации, выдавал застройщику возмездные займы по притворным договорам – от себя лично и от подконтрольных структур. Позже, по версии обвинения, Кузнецов необоснованно вернул задолженность на общую сумму 141,2 миллиона рублей, чем нанёс компании материальный ущерб и вред деловой репутации, а дольщики так и не получили своё жильё.

Однако суд установил, что к моменту инкриминируемых событий бизнесмен утратил связь с управлением компанией. Как указано в материалах дела, с 2015 года бизнесмен не являлся участником ООО «НСК Девелопмент». При этом также на протяжении всего периода, указанного в обвинении, Кузнецов не занимал должность гендиректора и не входил в органы управления юридического лица. Доказательств наличия у него каких-либо управленческих функций следствием не представлено. На этом основании суд пришёл к выводу, что Кузнецов не может быть субъектом преступления, и вынес оправдательный приговор, который устоял в двух вышестоящих инстанциях.