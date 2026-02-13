Терминал по продаже билетов на электропоезда в 2025 году ставит собственные рекорды в Новосибирске

Пригородный железнодорожный перевозчик подвел итоги третьего ежегодного конкурса среди билетопечатающих автоматов для покупки проездных билетов на пригородные поезда Новосибирской области. В необычном конкурсе участвовали 104 «электронных кассира».

Второй год подряд самым результативным стал терминал самообслуживания на остановочной платформе Речной вокзал. Через него пассажиры в 2025 году приобрели 158 тысяч билетов (+24% к 2024 году). Второе и третье места заняли автоматы на пригородном вокзале станции Новосибирск-Главный, оформившие 125 и 115 тыс. билетов.

Победителю прикреплена символическая медаль «Лидер продаж билетов на пригородные поезда 2025».

В прошлом году с помощью терминалов самообслуживания пассажиры приобрели 4,4 млн проездных документов на пригородные поезда Новосибирской области.

В компании «Экспресс-пригород» отмечают устойчивый рост доли бесконтактных продаж: сегодня на них приходится почти 50% от общего объема. Пассажиры оформляют билеты в том числе через чат-бот «Экспресс-пригород» в Тelegram и мобильные приложения.