сегодня
13 февраля, 21:36
пробки
3/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 20:40
общество

В Искитиме построят новую газовую котельную за более чем полмиллиарда рублей

Фото: Сиб.фм
Государственное казённое учреждение Управление контрактной системы Новосибирской области объявило аукцион на строительство модульной газовой котельной в микрорайоне Ложок города Искитим. Объект планируется разместить по улице Саратовская, 1Г/9.

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» Искитима. Начальная стоимость контракта составляет 538,26 млн рублей. Финансирование предусмотрено преимущественно из областного бюджета — 99%, ещё 1% обеспечит местная казна.

Согласно документации, площадь застройки участка достигнет 600 квадратных метров, одноэтажное здание котельной займёт 450 квадратных метров. Проектная мощность объекта составит 30 МВт. Планируется установка пяти дымовых труб и прокладка тепловых сетей протяжённостью 141,5 метра с диаметром труб 500 мм.

Завершить строительство необходимо до 31 марта 2027 года. Приём заявок на участие в торгах открыт до 2 марта 2026 года.

Игорь Кириченко
Журналист

