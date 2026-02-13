В Искитиме построят новую газовую котельную за более чем полмиллиарда рублей

Государственное казённое учреждение Управление контрактной системы Новосибирской области объявило аукцион на строительство модульной газовой котельной в микрорайоне Ложок города Искитим. Объект планируется разместить по улице Саратовская, 1Г/9.

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» Искитима. Начальная стоимость контракта составляет 538,26 млн рублей. Финансирование предусмотрено преимущественно из областного бюджета — 99%, ещё 1% обеспечит местная казна.

Согласно документации, площадь застройки участка достигнет 600 квадратных метров, одноэтажное здание котельной займёт 450 квадратных метров. Проектная мощность объекта составит 30 МВт. Планируется установка пяти дымовых труб и прокладка тепловых сетей протяжённостью 141,5 метра с диаметром труб 500 мм.

Завершить строительство необходимо до 31 марта 2027 года. Приём заявок на участие в торгах открыт до 2 марта 2026 года.