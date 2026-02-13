82.76% -1.2
общество

В Новосибирске депутат потребовал от ФАС проверить цены на огурцы

Депутат городского совета Новосибирска Антон Бурмистров направил обращение в региональное управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой оценить обоснованность роста цен на огурцы. Информацию об этом он разместил в своем телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание, что в окрестностях Новосибирска расположено множество крупных тепличных комплексов, однако стоимость свежих огурцов с начала года не только превысила цену привозных бананов, но и стала сопоставима с ценами на курицу, мясо и креветки.

Бурмистров сообщил, что его команда уже направила официальный запрос в ФАС Новосибирской области с требованием проверить, насколько оправданным является текущий уровень цен на этот овощ в местных магазинах.

В антимонопольной службе получение обращения пока не комментируют.

1
