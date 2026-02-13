В Новосибирске ОПГ 7 лет принуждала девушек из нескольких регионов к занятию проституцией

Преступная группировка подвергала насилию девушек нескольких регионов.

В России на протяжении 7 лет члены преступной группировки занимались похищением женщин и несовершеннолетних девочек. Их паспорта забирали, а после принуждали к оказанию интимных услуг, рассказали в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В число регионов, где орудовало ОПГ, вошла и Новосибирская область.

По данным следствия, в состав группировки входило около 40 человек, которые крали одиноких женщин, забирали их паспорта, ограничивали любые контакты с семьей и заставляли спать с мужчинами за деньги. В пресс-службе уточнили, что девушек, которые пытались сбежать, жестоко наказывали. Возглавлял ОПГ 36-летний житель Красноярского края.

Члены ОПГ получали доход, принуждая своих пленниц к проституции, а также сами пользовались ими для удовлетворения интимных потребностей. Жертвами группировки стали более 25 женщин.

Возбуждено уголовное дело по частям 1,2 статьи 210 – «организация занятия проституцией», а также по части 3, статье 127.2, пункту «е» части 3 статьи 117 и статьям 131 и 132 – «использование рабского труда организованной группой», «многочисленные факты истязаний» и «совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности».

Сейчас под стражей находятся 18 членов ОПГ, личности остальных причастных к незаконному бизнесу до сих пор устанавливают.