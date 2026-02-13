В Новосибирской области бензин подорожал на 10 процентов

Стоимость топлива в регионе продолжает планомерно расти. По данным портала ndn.info, за 2025 год цены на бензин увеличились на 10,1%. В начале 2026 года тенденция сохраняется.

На заправках «Прайм» литр АИ-92 сейчас стоит 60,90 рубля. У «Газойла» цены варьируются от 60,25 до 61,70 рубля в зависимости от станции. На АЗС «Энергия» литр обходится в 60,80 рубля. Разброс цен в пределах города — около полутора рублей.

Несмотря на подорожание, по итогам 2025 года Новосибирская область заняла 22-е место в стране по доступности бензина. На среднюю зарплату жители региона могли приобрести 1251 литр топлива. Однако нынешняя ценовая динамика уже начинает ощутимо бить по кошелькам автомобилистов.

Дальнейшая ситуация на рынке пока туманна. В конце прошлого года в Минэнерго активно обсуждали отказ от ручного регулирования в пользу так называемого композитного индекса. К какому решению пришли чиновники и как это скажется на ценах, пока неясно.

Ранее сообщалось, что новосибирское УФАС не выявило нарушений в росте цен на бензин и дизтопливо.