В Новосибирской области провели Совет казачьих атаманов

В Новосибирская область состоялся выездной Совет атаманов Сибирское войсковое казачье общество. В работе приняли участие представители казачьих объединений, а также губернатор региона Андрей Травников.

Глава области поблагодарил казаков, задействованных в специальной военной операции, и руководителей, занимающихся воспитанием молодёжи. По его словам, в регионе работают 24 казачьих клуба, где занимаются более тысячи детей и подростков. В этих объединениях проводится спортивная и начальная военная подготовка, а также уделяется внимание традициям и патриотическому воспитанию.

Андрей Травников подчеркнул, что казачество исторически рассматривается как одна из опор государства, а в текущих условиях значение работы с молодёжью заметно возросло. Он отметил необходимость координации усилий в сфере патриотического воспитания.

Герой России и атаман общества Андрей Тимошенко выразил признательность региональным властям за поддержку и возможность проведения совета. Он заявил, что представители казачества участвуют в добровольческих формированиях и подразделениях Вооружённых сил, рассматривая это как служение стране.

