сегодня 18:00
общество

В Новосибирской области выявили 143 незаконные свалки за год

Фото: Сиб.фм
В 2025 году в регионе обнаружили 143 несанкционированные свалки, из которых около половины уже ликвидированы.

Об этом сообщили в пресс-службе областного Минприроды. Нарушители природоохранного законодательства заплатили штрафы на сумму свыше 1,5 млн рублей.

В бюджете на ближайшие три года предусмотрено 177 млн рублей на ликвидацию свалок и 359 млн рублей на устранение накопленного экологического вреда. Ещё более 482 млн рублей планируется направить на мероприятия по защите от подтоплений в четырёх муниципалитетах.

Экологическая инспекция проводила проверки, выносила предостережения и направляла информационные письма для предупреждения новых нарушений.

Игорь Кириченко
Журналист

