В России 100 молодых предпринимателей получат по миллиону рублей в конкурсе

Авито Услуги стали партнером федерального молодежного конкурса «Создай НАШЕ», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ), Корпорацией МСП и фондом «Молодежная предпринимательская инициатива». Новая номинация «Креативные индустрии» призвана помочь молодым специалистам в таких областях, как дизайн, маркетинг, IT, фото- и видеопроизводство, превратить их увлечения в прибыльный бизнес.

Финалисты смогут воспользоваться эксклюзивной рыночной аналитикой и получить персональные консультации по стратегии развития. Победители получат комплексную поддержку, включающую бюджет на продвижение, доступ к аналитике и возможность стратегических сессий с топ-менеджментом компании.

Дмитрий Гавриленко, директор по связям с государственными организациями Авито, подчеркнул, что платформа поддерживает цель конкурса — мотивировать молодежь к старту и развитию собственного дела. Он отметил, что площадка предоставляет выход на широкую аудиторию и инструменты для роста бизнеса. В 2025 году услуги в сфере IT, дизайна и маркетинга на платформе показали двукратный рост спроса.

В 2026 году конкурс «Создай НАШЕ» расширяет возраст участников до 35 лет. Заявки принимаются от начинающих и действующих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, разделенных на две категории: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до трех лет».

Юлия Ждан, заместитель генерального директора Корпорации МСП, отметила, что именно молодежь активно развивает креативные индустрии в России. Поддержка партнеров поможет участникам лучше понять рынок и найти свои конкурентные преимущества, опираясь на аналитику и экспертную помощь.

Прием заявок продлится до 10 марта. После этого участники пройдут обучение на Цифровой платформе МСП.РФ

100 победителей получат по 1 миллиону рублей от фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». Имена победителей объявят в мае 2026 года в Москве на форуме молодых предпринимателей. Помимо грантов, лауреаты пройдут специализированную акселерационную программу от Корпорации МСП.

Конкурс проводится АСИ, Корпорацией МСП и фондом «Молодежная предпринимательская инициатива» с 2024 года для поддержки молодежного предпринимательства. Подробнее о правилах проведения конкурса, месте и порядке получения призов — у организаторов.