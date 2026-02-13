В России запустили две масштабные программы стажировок для IT-специалистов и продакт-менеджеров

В России запускают две масштабные программы для молодых специалистов: Avito Analyst Bootcamp и стажировку для продакт-менеджеров.

Эти инициативы призваны помочь начинающим талантам быстро развиваться в IT-сфере и получать ценный практический опыт. Набор на первую программу продлится до 17 февраля. Она дает уникальную возможность всего за год пройти путь от стажера до специалиста уровня мидл, научившись работать с большими данными и трансформировать их в эффективные бизнес-решения.

Кандидатам необходимо владеть навыками в продуктовой аналитике или BI-разработке, быть готовыми уделять работе от 30 часов в неделю и иметь техническое, математическое или IT-образование (2+ курс). Площадка предоставит корпоративную технику, поддержку опытного наставника и доступ к сообществу стажеров. Стажировка является оплачиваемой, а лучшие выпускники получат возможность перейти на постоянную позицию в компании.

Набор на стажировку для продакт-менеджеров открыт до 23 февраля. Программа рассчитана на шесть месяцев и предназначена для студентов 2-4 курсов бакалавриата, 4-5 курсов специалитета, 1-2 курсов магистратуры, а также выпускников технических, математических или IT специальностей.

От кандидатов ожидается общее понимание процессов запуска и масштабирования цифровых сервисов, умение считать продуктовые метрики, знакомство с методологиями исследований, навыки сбора вводных данных и знания основ A/B тестирования. Формат работы гибкий: возможно удаленное или гибридное присутствие — в зависимости от команды, но с готовностью работать полный рабочий день. Стажеры будут обеспечены корпоративной техникой, доступом к образовательным ресурсам, компенсацией питания и бесплатными онлайн-сессиями с психологами и юристами. Процесс отбора включает подачу заявки с резюме, онлайн-тестирование, выполнение продуктового кейса, видеоинтервью, а также техническое и финальное собеседование.

Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодёжью в Авито, подчеркнула:

«Для нас важно не просто привлекать молодых специалистов, а создавать среду, в которой они могут быстро расти и влиять на реальные процессы. Мы строим культуру обмена знаниями и командной работы, у любого стажера есть наставник и поддерживающее комьюнити. Наши стажировки помогают сделать первый шаг в IT. Мы заботимся о том, чтобы программы были насыщены реальными задачами, которые влияют на опыт миллионов пользователей и бизнес результаты».