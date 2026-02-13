Владельцев недостроев в Новосибирске могут обязать сносить недострои или достраивать их

В России могут ввести механизм, обязывающий собственников земельных участков завершать строительство либо сносить незавершённые объекты. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Подробности он сообщил в своём Telegram-канале.

Тему обсудили на выездном заседании комитета в рамках форума «Сибирская строительная неделя» и стратегической сессии по ускорению темпов строительства. Мероприятия проходят в Новосибирске с 10 по 13 февраля.

По словам Аксененко, недострои портят облик городов, и существующая ситуация требует вмешательства. В качестве решения предлагается внедрить систему, аналогичную действующей в ряде зарубежных стран — там она уже доказала эффективность.

Особенно остро проблема стоит в Новосибирской области, где ежегодно вводится около 1,5 миллиона квадратных метров жилья, но одновременно множатся и самострои. Глава комитета Сергей Пахомов отметил: нужно дать контролирующим органам инструменты, чтобы останавливать строительство на ранней стадии, как только выявлены отклонения от разрешённых параметров.

Кроме того, по словам депутата, необходимо провести ревизию уже возведённых самостроев. Если здание не соответствует строительным нормам и представляет угрозу, нужно через суд добиваться его сноса.