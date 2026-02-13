Водитель Lexus в Новосибирске получил два года колонии за смертельное ДТП на встречной полосе

Советский районный суд Новосибирска приговорил 43-летнего местного жителя к двум годам колонии-поселения. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека, сообщили в региональной прокуратуре.

Авария произошла 22 марта 2025 года на улице Русской. Подсудимый за рулем Lexus RX350 не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем JAC. Водитель второй иномарки, 50-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Помимо реального срока, суд лишил виновного водительских прав на два года. Также с него взыскали компенсацию родственникам погибшего — более 5 миллионов рублей.