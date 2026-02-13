«Я сын Жириновского!» — крики у дверей МГИМО закончились Росгвардией

В МГИМО — скандал с громкой фамилией. Внебрачного сына основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олега Жириновского (Эйдельштейна) не пустили на закрытые «Жириновские чтения», посвящённые наследию его отца.

Форум проходил на площадке Международного научно‑экспертного мероприятия. Вход — строго по спискам и предварительной регистрации. По данным организаторов, фамилии Олега в этих списках не оказалось. На входе ему отказали.

Дальше — сцена с повышенными тонами. На опубликованных кадрах мужчина настаивает, что он сын Жириновского, и требует пропустить его без формальностей. Услышав повторный отказ, он требует позвать лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, а в адрес организаторов бросает оскорбления, называя их «стервятниками» и обещая «проблемы».

Ситуация быстро вышла за рамки академической дискуссии. К зданию прибыл наряд Росгвардии. После разговора с сотрудниками Олег Жириновский покинул территорию университета. Задержаний не последовало.

Похожий эпизод произошёл и в 2024 году. Тогда Эйдельштейна не пустили на экспозицию памяти Владимира Жириновского на ВДНХ в рамках выставки «ЛДПР: 35 лет с народом». Сам он утверждал, что хотел посетить мероприятие вечером и «без всяких скандалов», чтобы просто посмотреть выставку.

Теперь — новая площадка, новая попытка и тот же финал: двери закрыты, регистрация обязательна, а громкая фамилия не стала пропуском.