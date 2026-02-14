15 февраля - День воинов-интернационалистов: почему эта дата изменила судьбы сотен тысяч россиян и стала символом памяти и долга

15 февраля в Россия отмечается особая памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Этот день объединяет общество в уважении к тем, чья служба проходила вдали от Родины и была связана с участием в вооружённых конфликтах и миротворческих миссиях.

Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистан в 1989 году. Однако сегодня вспоминают не только участников афганской кампании, но и всех военнослужащих и гражданских специалистов — врачей, инженеров, военных советников, — задействованных более чем в трёх десятках операций за рубежом после окончания Второй мировой войны.

Официальный статус памятной даты был закреплён федеральным законом 29 ноября 2010 года. Это решение стало выражением признания подвига людей, которые выполняли государственные задачи в сложных условиях, зачастую рискуя жизнью.

Афганская война 1979–1989 годов стала крупнейшим зарубежным конфликтом с участием советских войск в послевоенный период. По официальным данным, она унесла жизни около 15 тысяч человек, ещё порядка 50 тысяч получили ранения. Через боевые действия, по различным оценкам, прошли от 600 тысяч до полутора миллионов военнослужащих.

Опыт афганской кампании оказал значительное влияние на общественное сознание и государственную политику в сфере поддержки ветеранов. Именно эти события во многом сформировали современное понимание локальных конфликтов и стали основой для учреждения памятного дня, который ежегодно напоминает о цене служебного долга за пределами страны.