Чиновники Новосибирской области восемь лет не могут расселить жильцов аварийного барака

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения о нарушении прав жителей аварийного дома в Чулыме Новосибирской области.

Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о двухэтажном деревянном доме на улице Дубравной, построенном в 1948 году. По словам жильцов, у здания отсутствует фундамент, разрушаются несущие конструкции, а в квартирах ощущаются сильные сквозняки. Дом был признан аварийным ещё в 2018 году, расселение планировалось завершить в 2025-м, однако благоустроенное жильё людям до сих пор не предоставлено. Сроки переселения перенесены на неопределённое время.

В региональном управлении СК организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.