Опубликована полная программа «Лыжни России» в Новосибирске

14 февраля Новосибирск присоединится к XLIV открытой Всероссийской массовой лыжной гонка «Лыжня России». Традиционно местом проведения соревнований станут лыжные базы ИЯФ СО РАН имени Владимира Пелеганчука и имени Алика Тульского, расположенные на улице Ионосферной, 3. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Мероприятие организовано в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», а также в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий на 2026 год.

11:00 – мальчики выйдут на старт детского забега, чтобы преодолеть дистанцию в 500 метров.

11:15 – на такую же дистанцию отправятся девочки-участницы детского забега.

11:42 – начнется торжественная церемония открытия, в рамках которой также наградят победителей детского забега на 500 метров.

12:00 – будет дан массовый старт на дистанции 10 километров для женщин и мужчин 2007 года рождения и старше.

12:10 – стартует символический «Забег 2026», участникам предстоит преодолеть дистанцию протяженностью 2026 метров.

12:30 – на лыжню выйдут юноши и девушки 2008 года рождения и моложе, для них организован массовый старт на 5 километров.

12:35 – начнется «Корпоративный забег 2026» в формате эстафеты, дистанция составит 2026 метров.

12:45 – состоится церемония награждения призеров «Забега 2026» на дистанции 2026 метров.

13:00 – наградят победителей десятикилометрового забега, а также участников корпоративной эстафеты «Забег 2026».

13:30 – пройдет церемония награждения участников, показавших лучшие результаты в забегах на 5 километров.