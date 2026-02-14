«Подмышкой и между ног неудобно». SHAMAN рассказал, зачем сует микрофон в штаны во время концерта в Новосибирске

В Новосибирске сегодня, 14 февраля, выступает известный российский певец SHAMAN. Концерт проходит на «Локомотив-Арене».

Во время своего концерта певец решил разобрать вопросы хейтеров на сцене. Один из вопросов был: «Зачем он сует в штаны микрофон».

На этот вопрос SHAMAN ответил легко и с юмором.

«А куда мне его еще девать? Новосибирск, давайте разбираться. Я пробовал разные варианты. Пробовал убрать его подмышку. Но тогда я не смогу аплодировать вам с той широтой, привычной для меня. Пробовал убрать между ног. Но тогда я не могу ходить по сцене. Тогда остается единственный верный вариант», — резюмировал артист и засунул микрофон в штаны.

Кстати, полное видео с разбором вопросов хейтеров вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале. Оставляем для вас ссылку.