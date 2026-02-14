Минобороны России сообщает о ходе специальной военной операции по состоянию на 14 февраля 2026 года. Вооружённые Силы продолжают наступательные действия, совершенствуя тактические позиции в различных регионах.

Группировка войск «Север» нанесла удары по механизированной бригаде ВСУ и пограничному отряду Украины в районах Новой Сечи, Графского и Мирополья Сумской области. В Харьковской области поражены подразделения трёх механизированных бригад в Терновой и Приколотном. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены два бронеавтомобиля, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.

«Западная» группировка закрепила рубежи, нанеся удары по живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад, а также бригаде теробороны в районах Дробышево, Красного Лимана, Святогорска, Щурово и Боровой. Потери противника превысили 160 военнослужащих, уничтожены четыре бронемашины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и три склада боеприпасов.

«Южная» группировка поразила три механизированные и мотопехотную бригады, а также бригады морской пехоты и нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Миньковки, Голубовки, Кривой Луки и Константиновки. Противник потерял до 155 военнослужащих, два бронетранспортера «Spartan» и пять бронеавтомобилей, уничтожены 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов и материальных средств.

В зоне «Центр» поражены четыре механизированные, две егерские и аэромобильная бригады, а также бригады теробороны и нацгвардии в Гришино, Белицком, Кучеровом Яре, Завидо-Кудашево и Новопавловке. Потери противника составили свыше 280 военнослужащих, уничтожены пять бронемашин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия.

«Восточная» группировка продолжила продвижение, поражены механизированная, две штурмовые и две десантно-штурмовые бригады, а также четыре штурмовых полка в Братском, Коломийцах, Коммунаровке, Зелёной Диброве и Барвиновке. Противник потерял более 415 военнослужащих, 14 бронемашин, 22 автомобиля, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

«Днепр» поразил механизированную и горно-штурмовую бригады в Орехове, Веселянке, Юльевке, Григоровке и Новоалександровке. Потери ВСУ — до 30 военнослужащих, уничтожены 20 автомобилей, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска ударных БЛА, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 154 районах. ПВО сбила восемь реактивных снарядов HIMARS и 118 беспилотников.

С начала операции уничтожены 670 самолётов, 283 вертолёта, 114 075 беспилотных аппаратов, 650 ЗРК, 27 679 танков и бронемашин, 1 664 БМ РСЗО, 33 277 орудий полевой артиллерии и миномётов, 54 365 единиц специальной военной техники.