Редкий Ford Transit 1974 года выставили на продажу в Новосибирске за 1,5 млн рублей

На одной из популярных площадок объявлений появился редкий Ford Transit 1974 года выпуска.

Фургон оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,7 литра мощностью 65 лошадиных сил и механической коробкой передач. Заявленный пробег составляет около 200 тысяч километров.

Автомобиль бордового цвета ранее эксплуатировался пожарной службой в Германии. Он оборудован спаренными задними колёсами и комплектуется запасными частями, включая новые элементы. В объявлении подчёркивается, что кузов сохранился в оригинальном состоянии и не подвергался ремонту.

Стоимость ретромодели указана на уровне 1 499 999 рублей. Продавец рассчитывает, что интерес к машине проявят коллекционеры и поклонники классической техники, для которых важны историческая ценность и необычный внешний вид.