вчера 22:20
общество

Режим повышенной готовности планируют ввести на Полярной, 11 в Новосибирске из-за угрозы обрушения

Фото: Сиб.фм / 2ГИС
В Новосибирск в доме по адресу улица Полярная, 11 в Ленинском районе планируется ввести режим повышенной готовности.

Причина — угроза обрушения несущих конструкций и потенциальная опасность для жизни и здоровья жителей. Проект соответствующего постановления размещён на сайте мэрии.

В течение десяти дней здание обследует специальная комиссия. На этот период жильцам при необходимости могут предоставить временное размещение в помещениях маневренного фонда — до принятия окончательных решений по расселению и обеспечению безопасности.

Согласно открытым данным, двухэтажный дом был построен в 1961 году. В нём расположено 16 квартир, а завершить расселение планируется до конца 2026 года.

Игорь Кириченко
Журналист

