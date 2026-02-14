Шесть кабинетов затопило в школе №13 под Новосибирском

В Бердске в школе № 13 подтопило шесть учебных кабинетов.
Проблема возникла 9 февраля после оттепели. В пострадавших классах занятия временно отменили: в помещениях слышна капель, осыпается штукатурка, на стенах появилась плесень.
Как сообщил руководитель городского управления образования Михаил Каркавин, причиной стала мембранная кровля, повреждённая из-за перепадов температур. Полноценное обследование здания и оценка ущерба пока затруднены — приступить к работам планируют при устойчивой плюсовой температуре.
С понедельника параллель восьмых классов перейдёт на обучение во вторую смену. Перевод учащихся в другие образовательные учреждения не рассматривается.
По данным издания «Бердск-Онлайн», ремонт крыши проведут после конкурсных процедур по выбору подрядчика. Предварительная стоимость работ оценивается примерно в 2,5 миллиона рублей.
Глава города Семён Лапицкий заявил, что держит ситуацию на личном контроле. План дальнейших действий намерены представить на следующей неделе.