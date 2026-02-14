82.76% -1.2
Шесть кабинетов затопило в школе №13 под Новосибирском

В Бердске в школе № 13 подтопило шесть учебных кабинетов.

Проблема возникла 9 февраля после оттепели. В пострадавших классах занятия временно отменили: в помещениях слышна капель, осыпается штукатурка, на стенах появилась плесень.

Как сообщил руководитель городского управления образования Михаил Каркавин, причиной стала мембранная кровля, повреждённая из-за перепадов температур. Полноценное обследование здания и оценка ущерба пока затруднены — приступить к работам планируют при устойчивой плюсовой температуре.

С понедельника параллель восьмых классов перейдёт на обучение во вторую смену. Перевод учащихся в другие образовательные учреждения не рассматривается.

По данным издания «Бердск-Онлайн», ремонт крыши проведут после конкурсных процедур по выбору подрядчика. Предварительная стоимость работ оценивается примерно в 2,5 миллиона рублей.

Глава города Семён Лапицкий заявил, что держит ситуацию на личном контроле. План дальнейших действий намерены представить на следующей неделе.

