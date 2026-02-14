«Сибирские Снайперы» побили рекорд посещаемости регулярных чемпионатов МХЛ

В субботу, 14 февраля 2026 года, встреча OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги между «Сибирскими Снайперами» и «Красноярскими Рысями» на льду Сибирь-Арена собрала 11 080 зрителей.

Как уточнили в Молодёжной хоккейной лиге, это новый рекорд посещаемости для матчей регулярного чемпионата.

Прежний максимум — 7 222 болельщика — также был зафиксирован в Новосибирске 2 ноября 2024 года на игре «Сибирских Снайперов» против «Стальных Лисов».

Обновлён и клубный показатель: 2 марта 2024 года матч плей-ин с «Кузнецкими Медведями» посетили 9 109 человек.

С учётом встреч плей-офф игра «Сибирские Снайперы» — «Красноярские Рыси» стала третьей по посещаемости за всю историю лиги. Более высокие цифры были отмечены лишь в Санкт-Петербурге во время четвёртого и шестого матчей финальной серии 2025 года между «СКА-1946» и МХК «Спартак» — 12 010 и 12 036 зрителей соответственно.

Для новосибирской команды эта встреча стала юбилейной — тысячной в рамках МХЛ. При этом «Сибирские Снайперы» остаются самым посещаемым клубом лиги.