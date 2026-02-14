Такого не было 114 лет. В Новосибирске рассказали, когда был самый холодной март с температурой -40 градусов

Самый холодный мартовский день в истории Новосибирска пришелся на 1912 год, когда столбики термометров в тогдашнем Новониколаевске опустились до экстремальной отметки −40,0 °C.

Этот абсолютный рекорд остается непобитым уже более 110 лет, напоминая о суровом характере сибирской весны в начале прошлого века.

Еще один аномально холодный период был зафиксирован в марте 1915 года, когда температура достигала −36,4 °C, что также вошло в число наиболее значимых климатических минимумов региона. Даже во второй половине XX столетия март продолжал преподносить морозные сюрпризы: например, в 1958 году воздух остывал до −36,1 °C, а в 1971 году метеорологи зафиксировали −35,9 °C.

Более современные наблюдения показывают, что подобные экстремальные значения становятся редкостью, однако 5 марта 1999 года город вновь столкнулся с сильным морозом в −36,4 °C. Столь резкие перепады температур подчеркивают особенности резко континентального климата Новосибирска, где разница между абсолютными зимними минимумами и летними максимумами превышает 90 градусов.