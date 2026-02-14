Управление общественных связей мэрии Новосибирска возглавила Наталья Киселева

В мэрии Новосибирска произошли кадровые изменения: управление общественных связей возглавила Наталья Киселева. Эту информацию Сиб.фм подтвердили в администрации города.

Ранее Наталья Киселёва работала заместителем главы администрации Советского района по организационной работе. В администрации она отвечала за социальную сферу. Также в её профессиональной биографии – опыт руководства отделом молодёжной политики, культуры и спорта. В 2025 году она была удостоена благодарности президента Российской Федерации.

Должность начальника управления общественных связей стала вакантной после ухода Игоря Щукина, проработавшего в структуре более одиннадцати лет. Всё это время обязанности руководителя исполнял его заместитель Максим Малков.