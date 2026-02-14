82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 февраля, 16:46
пробки
4/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
14 февраля, 16:46
пробки
4/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 14:55
общество

Управление общественных связей мэрии Новосибирска возглавила Наталья Киселева

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В мэрии Новосибирска произошли кадровые изменения: управление общественных связей возглавила Наталья Киселева. Эту информацию Сиб.фм подтвердили в администрации города.

Ранее Наталья Киселёва работала заместителем главы администрации Советского района по организационной работе. В администрации она отвечала за социальную сферу. Также в её профессиональной биографии – опыт руководства отделом молодёжной политики, культуры и спорта. В 2025 году она была удостоена благодарности президента Российской Федерации.

Должность начальника управления общественных связей стала вакантной после ухода Игоря Щукина, проработавшего в структуре более одиннадцати лет. Всё это время обязанности руководителя исполнял его заместитель Максим Малков.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.