82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 февраля, 01:11
пробки
1/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
15 февраля, 01:11
пробки
1/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
вчера 23:50
общество

В Новосибирске 20-летний парень хотел украсть шаурму и получил срок

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирск 20-летний молодой человек предстал перед судом за попытку получить шаурму без оплаты.

Инцидент произошёл в июне 2025 года в павильоне на улице Бориса Богаткова. По материалам дела, Данил зашёл в торговую точку, продемонстрировал предмет, похожий на пистолет, и потребовал приготовить ему шаурму, заявив, что платить не намерен. Продавец выполнил требование, одновременно нажав тревожную кнопку. Заметив это, посетитель покинул киоск, забрав смартфон сотрудника.

Позднее уроженца Кемеровской области задержали. Ему предъявили обвинение в разбое. В суде подсудимый частично признал вину, пояснив, что хотел лишь напугать продавца пневматическим пистолетом, а телефон повредил из-за того, что не получил желаемое бесплатно.

Дзержинский районный суд Новосибирска назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Осуждённый и его защитник попытались обжаловать приговор, однако Новосибирский областной суд оставил решение без изменений.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.