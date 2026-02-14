В Новосибирске на «Локомотив-Арене» выступает SHAMAN. ОНЛАЙН

В Новосибирск на сцене Локомотив-Арена выступает Shaman. Артист отмечает 30 лет на сцене.

Обновлено в 21:10. «Я русский» зазвучала на сцене в Новосибирске.

Обновлено в 21:04. Свою известную песню «Встанем» исполняет артист в Новосибирске. И весь зал встал.

Обновлено в 20:55. Артист исполнил песню «Душа на распашку». Также публикуем для вас мощные кадры с концерта.

Обновлено в 20:24. SHAMAN выше на сцену в кожаных штанах. Также он попросил всех мужчин пригласить своих женщин на медленный танец. Следом идет песня «Ты моя».

Обновлено в 20:11. Shaman поделился, что в детстве хотел стать дворником. Так он хотел приносить пользу людям. Однако музыка взяла над ним верх. После своих слов он исполнил песню "Дай мне".

Обновлено в 19:46. Артист исполняет песню «Моя Россия».

Обновлено в 19:44. Говорит что сейчас впервые исполнит в Новосибирске песню, которая вызывает зависимость. Собственно, песня так и называется — "Зависимость".

Обновлено в 19:37. Shaman говорит, что еще в детстве Виктор Цой говорил ему, что он станет знаменитым. После этого исполнил песню «Белый ветер».

Обновлено в 19:31. Артист рассказал, как он начинал свой путь в музыке. По его словам, на сцене он уже 30 лет. В первые вышел с выступлением в 4 года. А первую песню записал в год.

«После первой песни заболел звездной болезнью. Пришлось сделать перерыв 3 года. Потому что учился ходить», — пошутил Shaman.

Обновлено в 19:23. Shaman выходит на сцену в костюме и шапке с надписью «Я — русский». Артист исполняет песню «Я красиво живу».

«Это не повод подводить итоги, а шанс оглянуться на путь, полный трудностей и побед, поблагодарить друзей и врагов и идти дальше», — считает артист.

Ярослав Дронов начал выходить на сцену уже в четыре года. В составе коллектива «Ассорти» он участвовал в гастролях и конкурсах различного уровня — от городских до международных.

Собственные песни Shaman пишет с пятнадцати лет. В его копилке три музыкальных образования, включая Российская академия музыки имени Гнесиных, опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование.

Популярность певцу принесли авторские композиции с ярким образом и мощным голосом — «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Моя Россия», «Мы», «Мёд» и другие. Все они прозвучат на концертах в рамках нового шоу «30 лет на сцене».

